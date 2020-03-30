Заявление президента УЕФА о "биологической бомбе"

Президент УЕФА Александр Чеферин отреагировал на обвинения в том, что ответный матч между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" в 1/8 финала Лиги чемпионов оказал серьезное влияние на распространение коронавируса в Европе.

Как сообщает Report, глава континентального футбольного органа не согласился с мнением о том, что матч имел эффект "биологической бомбы".

По его словам, 19 февраля никто не мог предсказать, что итальянская провинция Ломбардия станет центром атаки: "Кто бы мог подумать, что это зайдет так далеко? Мы не принимаем решения за один день. Мы спросили итальянских официальных лиц. Границы были открыты. В день матча на стадион пришли тысячи болельщиков. Ответственность лежит здесь на местных организаторах, ответственных за игру".

Отметим, что по результатам двух матчей (домашний 4:1, гостевой 4:3) "Аталанта" отстранила "Валенсию" от борьбы и вышла в четверть финал.