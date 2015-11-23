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    ​Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    На последней игре тура Интер обыграл AZAL

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, на последней игре тура встретились команды "Интер" и AZAL.

    На игре на "İnter Arena" на 30-ой минуте хозяева поля достигли своей цели. Диего Мартинс забил гол. На 45-ой минуте игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интер".

    И во второй части матча хозяева поля достигли превосходства. На 85-ой минуте Аббас Гусейнов забил еще один гол. Таким образом, победу одержал "Интер" со счетом 2:0.  

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