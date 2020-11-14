Завершился матч Азербайджан-Черногория

Сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА

Сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА.

Как передает Report, подопечные Джанни Де Бьязи в V туре принимала Черногорию.

В связи с военным положением в стране матч проводился на стадионе "Иван Лаляк-Ивич" в хорватском городе Запрешич.

Игра завершилась нулевой ничьей. После этого результата сборная Азербайджана довела число своих очков до 5 и осталась на 3-ей строчке в группе, утратив шансы на лидерство. Черногория же, несмотря на ничью, возглавила группу с 10 баллами.