Заур Сванадзе: "Младость" не может быть легко преодолимой командой - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report главного тренера бакинской футбольной команды "Интер" Заура Сванадзе:

- Вчера Вы завершили сборы в Турции и вернулись в Баку. Как оцениваете процесс подготовки?

- Сборы оцениваю положительно. В канун матчей квалификационного раунда Лиги Европы мы прошли хорошую подготовку. Тренировки продолжим в Баку.

- Какие недостатки существуют на данный момент?

- Недостатки бывают всегда, и мы работаем над этим. Мы построили свои планы так, чтобы быть еще лучше. В составе есть лишь один травмированный футболист. Это Гара Гараев. Состояние остальных спортсменов удовлетворительное.

- Согласно результатам жеребьевки, в I квалификационном раунде Лиги Европы "Интер" встретится с сербской командой "Младость". Что Вы можете сказать о сопернике?

- Сербия является футбольной страной. Это говорит о многом. "Младость" не может быть легко преодолимой командой. После жеребьевки, мой помощник приступил к сбору информации о сопернике. Мы проанализируем собранную информацию. Что же можно сделать? Мы постараемся справиться с этой трудной задачей.

- Как Вы оцениваете шансы?

- Думаю, что обе команды имеют равные шансы для перехода в очередной этап.

- При жеребьевке одним из пяти потенциальных соперников "Интера" был кутаисский "Торпедо", воспитанником которого Вы являетесь…

- Да, попасть на игру с этой командой было бы интересно. Ведь я родился в Кутаиси и являюсь воспитанником этой команды. Однако в результате жеребьевки нашими соперниками стали сербы и мы должны думать о них.

- Является ли для "Интера" превосходством тот факт, что первый матч с клубом "Младость" будет выездным?

- Согласен, это в какой-то степени дает превосходство, однако не является решающим фактором.

- Включите ли Вы в заявку на Лигу Европы футболистов из дублеров?

- Да, мы возьмем Джабира Амирли и Мурада Гаялы. Первый из них правый, другой – центральный защитник. Оба – хорошие игроки.