О нас
Report Georgia
Аудио новости

Защитник "Вильярреала" потерял паспорт и не может вылететь в Испанию

Защитник "Вильярреала" потерял паспорт и не может вылететь в Испанию Защитник "Вильярреала" и сборной Эквадора Первис Эступиньян потерял паспорт и багаж в аэропорту Кито. Эступиньян без документов пока что не может вылететь из Эквадора в Испанию. Как сообщает Report, футболист обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы н
Футбол
18 ноября 2020 г. 20:38
Защитник Вильярреала потерял паспорт и не может вылететь в Испанию
Первис Эступиньян

Защитник "Вильярреала" и сборной Эквадора Первис Эступиньян потерял паспорт и багаж в аэропорту Кито. Эступиньян без документов пока что не может вылететь из Эквадора в Испанию.

Как сообщает Report, футболист обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы найти пропажу.

"Хочу попросить помочь вернуть мне 3 черных чемодана и паспорт, которые я потерял вчера в Кито. Буду признателен от всего сердца. Если вы их найдете, напишите мне на почту. Заранее спасибо", – написал Эступиньян в твиттере, оставив контактные данные.

Сегодня ночью Эступиньян в составе сборной Эквадора обыграл Колумбию (6:1). Ближайший матч "Вильярреал" проведет 21 ноября с "Реалом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Vilyarreal"ın futbolçusu pasportunu itirdiyi üçün İspaniyaya qayıda bilmir

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi