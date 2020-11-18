Защитник "Вильярреала" потерял паспорт и не может вылететь в Испанию

Защитник "Вильярреала" и сборной Эквадора Первис Эступиньян потерял паспорт и багаж в аэропорту Кито. Эступиньян без документов пока что не может вылететь из Эквадора в Испанию. Как сообщает Report, футболист обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы н

Защитник "Вильярреала" и сборной Эквадора Первис Эступиньян потерял паспорт и багаж в аэропорту Кито. Эступиньян без документов пока что не может вылететь из Эквадора в Испанию.



Как сообщает Report, футболист обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы найти пропажу.

"Хочу попросить помочь вернуть мне 3 черных чемодана и паспорт, которые я потерял вчера в Кито. Буду признателен от всего сердца. Если вы их найдете, напишите мне на почту. Заранее спасибо", – написал Эступиньян в твиттере, оставив контактные данные.

Сегодня ночью Эступиньян в составе сборной Эквадора обыграл Колумбию (6:1). Ближайший матч "Вильярреал" проведет 21 ноября с "Реалом".