Защитник сборной Азербайджана: Покажем игру, достойную имени команды

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В предстоящих товарищеских встречах сделаем все, что нам по силам".

Об этом Report заявил футболист сборной Азербайджана Гара Гараев, говоря о товарищеских встречах со сборными Кыргызстана, Казахстана и Латвии.

26-летний полузащитник отметил, что настало время показать свой стиль игры: "Покажем игру, достойную имени команды".

Гараев также поделился мнением о стартующей в сентябре Лиге наций УЕФА:

"Многие думают, что в Лиге наций будет легче. Но я бы так не сказал. Напротив, я думаю, что будет очень сложно. Мы постараемся сделать все, чтобы у нас были успехи на уровне сборной".

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится товарищеская встреча сборной Азербайджана с командой Кыргызстана, 5 июня - в Астане со сборной Казахстана, а 9 июня в Риге со сборной Латвии.