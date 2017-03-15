Заключен контракт между Роналдиньо и Спортивным клубом "Габала"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Заключен контракт между известным бразильским футболистом Роналдиньо и Спортивным клубом "Габала".

Как передает Report, на мероприятии в Дубае (ОАЭ) принимал участие вице-президент "Габалы" Фариз Наджафов.

Согласно договоренности, при содействии "Габалы" звезда футбола откроет в Баку Футбольную академию.

Тренировки в школе, предусмотренной для футболистов старше 6 лет, будут проводиться как на платной, так и на бесплатной основе. Кроме тренировок, которые будут проходить на высококачественных игровых площадках, предусматривается также различная социальная деятельность.

В то же время, в индивидуальном развитии футболистов немаловажную роль сыграют визиты в регионы Азербайджана, зарубежные страны, летние школы футбола, семинары, уроки "Язык Роналдиньо - португальский".

Отметим, что в родном городе Роналдиньо – Порту-Алегри, а также в Дубае действуют Ronaldinho Soccer Academy.