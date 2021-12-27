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Задержан защитник французского футбольного клуба

Задержан защитник французского футбольного клуба Защитника французского футбольного клуба "Ланс" и игрока сборной Аргентины Факундо Медина задержали по обвинению в нападении на его бывшую девушку.
Футбол
27 декабря 2021 г. 03:11
Задержан защитник французского футбольного клуба

Защитника французского футбольного клуба "Ланс" и игрока сборной Аргентины Факундо Медина задержали по обвинению в нападении на его бывшую девушку.

Как передает Report, об этом сообщает издание L'Equipe.

Инцидент произошел в квартире аргентинского футболиста в Па-де-Кале в ночь с 24 на 25 декабря. Бывшая подруга приехала к футболисту на празднование рождества. Там между Мединой, его экс-девушкой и ее отцом вспыхнула ссора, которая завершилась применением физической силы.

Сам футболист отрицает обвинения в применении насилия.

Пресс-служба "Ланса" уже отреагировала на инцидент, призвав к честному разбирательству.

"Клуб узнал, что один из игроков команды стал предметом уголовного разбирательства из-за частного спора. В этом случае существует много неясных обстоятельств - клуб призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты данного дела", - говорится в заявлении.

Медина выступает за французский "Ланс" с лета 2020 года.

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