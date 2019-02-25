Нападающий "Зиря": Забитый в Азербайджане гол взбудоражил людей в Африке

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Я счастлив, что забил важный для команды гол. Для меня также имеет большое значение, что я попал в историю, как первый ботсванский футболист, забивший гол на чемпионате Азербайджана".

Об этом Report сказал Мфо Кгасване, который забитым голом принес победу "Зиря" в матче против "Сумгайыта" (1:0) в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

По словам Кгасване, другие перешедшие с ним в "Зиря" после зимней паузы африканские футболисты Исмаэль Фофана из Кот-д'Ивуара и малавиец Робин Нгаланде находятся сейчас не в идеальной физической форме.

После гола ботсванского форварда многие люди из Африки писали ему поздравительные комментарии в соцсетях: "Из-за гола "Сумгайыту" мой телефон не смолкал. Забитый в Азербайджане гол взбудоражил людей в Африке. Это очень радует и мотивирует меня. Я благодарен им".

Отметим, что "Зиря", обыграв "Сумгайыт", смог избавиться от последнего места.