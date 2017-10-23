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    "Ювентус" забил шесть мячей в ворота "Удинезе" в меньшинстве - ВИДЕО

    Хедира оформил хет-трик

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В матче девятого тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде разгромил «Удинезе» со счётом 6:2.

    Как передает Report, хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Сами Хедира.

    Ещё по мячу себе в актив записали его коллега по амплуа Миралем Пьянич и защитник Даниэле Ругани, а футболист «Удинезе» Самир поразил ворота своей команды.

    Значительную часть встречи футболисты «Ювентуса» отыграли в меньшинстве — на 26-й минуте с поля был удалён форвард Марио Манджукич, получивший две жёлтые карточки.

    Этот успех позволил футболистам «Ювентуса» набрать 22 очка и закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Удинезе» с шестью баллами в активе идёт 16-м.

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