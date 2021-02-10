"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" принимал миланский "Интер". Встреча прошла на стадионе "Альянц - Ювентус" в Турине и завершилась ничьей со счетом 0:0

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" принимал миланский "Интер". Встреча прошла на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Как передает Report, первый полуфинальный матч между командами состоялся неделю назад в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Победу одержали "бьянконери" - 2:1. На гол аргентинского нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, туринский "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары "Наполи" - "Аталанта". Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей - 0:0. Ответный матч пройдет сегодня, 10 февраля.