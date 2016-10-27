"Ювентус" разгромил "Сампдорию" и сохранил лидерство в чемпионате Италии - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" одержал крупную победу над генуэзской "Сампдорией" со счетом 4:1 в домашнем матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей голы на счету Марио Манджукича (4-я минута), Джорджо Кьеллини (9, 87) и Миралема Пьянича (65). У "Сампдории" отличился Патрик Шик (57).

В турнирной таблице "Ювентус" сохранил лидерство, набрав 24 очка, ближайший преследователь "Рома" имеет в активе на два очка меньше. "Сампдория" с 11 очками занимает 15 место.

«Рома» в гостях одержала волевую победу над «Сассуоло» (3:1). Подопечные Лучано Спаллетти первыми пропустили, но во втором тайме забили трижды. Дубль оформил Эдин Джеко, а ещё один мяч забил Раджа Найнгголан.

«Наполи» дома со счётом 2:0 победил «Эмполи». На 51-й минуте Дрис Мертенс счёт открыл, а на 81-й минуте Влад Кирикеш забил второй мяч.

«Интер» сумел прервать серию из трёх поражений кряду, сумев дома обыграть со счётом 2:1 «Торино». На гол Мауро Икарди на 35-й минуте гости ответили точным ударом Андреа Белотти на 63-й минуте. Победу чёрно-синим принёс гол Икарди на 88-й минуте.

«Лацио» на своём поле разгромил «Кальяри» (4:1), «Кьево» и «Болонья» сыграли вничью со счётом 1:1, а «Аталанта» на выезде с минимальным счётом выиграла у «Пескары»,

Результаты других матчей десятого тура:

"Интер" - "Торино" - 2:1;

"Кьево" - "Болонья" - 1:1;

"Лацио" - "Кальяри" - 4:1;

"Наполи" - "Эмполи" - 2:0;

"Пескара" - "Аталанта" - 0:1;

"Сассуоло" - "Рома" - 1:3 .