"Ювентус" проиграл, а Холланд принес победу "Боруссии"

Сегодня прошли еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня прошли еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

За выход в четвертьфинал Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла "Севилью" в первом матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Счет в матче открыла испанская команда уже на 7-й минуте встречи, отличился Сусо. На 19-й минуте Махмуд Дахуд сравнял счет, а затем норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 27-й и 43-й минуте.

На 84-й минуте Люка де Йонг отыграл один мяч "Севильи".

В другой встрече "Ювентус" в гостях проиграл "Порту" (1:2).

Итальянцы дважды пропустили на старте обоих таймов - на 2-й и 46-й минутах - и ответили лишь голом Федерико Кьезы на 82-й минуте.