О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ювентус" проиграл, а Холланд принес победу "Боруссии"

"Ювентус" проиграл, а Холланд принес победу "Боруссии" Сегодня прошли еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 февраля 2021 г. 01:57
Ювентус проиграл, а Холланд принес победу Боруссии

Сегодня прошли еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

За выход в четвертьфинал Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла "Севилью" в первом матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Счет в матче открыла испанская команда уже на 7-й минуте встречи, отличился Сусо. На 19-й минуте Махмуд Дахуд сравнял счет, а затем норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 27-й и 43-й минуте.

На 84-й минуте Люка де Йонг отыграл один мяч "Севильи".

В другой встрече "Ювентус" в гостях проиграл "Порту" (1:2).

Итальянцы дважды пропустили на старте обоих таймов - на 2-й и 46-й минутах - и ответили лишь голом Федерико Кьезы на 82-й минуте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Yuventus" uduzdu, Holann "Borussiya"ya qələbə qazandırdı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi