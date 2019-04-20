"Ювентус" потерял нападающего до конца сезона

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич больше не сыграет в этом сезоне.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Массимилиано Аллегри.

По словам 52-летнего специалиста, травма подколенного сухожилия хорватского игрока достаточно серьезна, и игрок вряд ли появится на поле до конца текущего чемпионата.

Также Аллегри подтвердил, что нападающий Пауло Дибала выбыл на срок до трех недель.

Отметим, что 20 апреля "Ювентус" на своем поле примет "Фиорентину". Для оформления чемпионского титула в серии А команде необходимо набрать одно очко.