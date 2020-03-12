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"Ювентус" поместил в карантин 121 своего сотрудника

​Ювентус поместил в карантин 121 своего сотрудника

Туринский "Ювентус" поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани.

Как передает Report, на двухнедельной самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения оказались сотрудники клуба, включая руководителей и футболистов.

О том, что Ругани заразился коронавирусом, стало известно накануне. Даниэле — первый футболист Серии А, заболевший коронавирусом. Болезнь у игрока протекает бессимптомно.

Ранее Серия А объявила о приостановке чемпионата из-за коронавируса. Ответный матч "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона" перенесен на неопределенный срок.

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