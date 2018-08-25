"Ювентус" обыграл "Лацио" во втором туре Серии А

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче второго тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Автором первого гола «Ювентуса» на 30-й минуте стал Миралем Пьянич. А второй мяч в свой актив записал Марио Манджукич, забивший после передачи Криштиану Роналду.

В третьем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой», а «Лацио» на своём поле примет «Фрозиноне».