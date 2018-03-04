Все воскресные матчи чемпионата Италии по футболу отменены из-за смерти Астори

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Все семь сегодняшних воскресных матчей 27-го тура итальянской Серии А отменены из-за смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний игрок утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине.

Как передает Report со ссылкой на издание Football İtalia, ранее стало известно, что отменены матчи «Дженоа» — «Кальяри» и «Удинезе» — «Фиорентина». Остальные пять встреч, в том числе матч между «Миланом» и «Интером», также перенесены.

Помимо трёх упомянутых выше матчей, сегодня должны были состояться встречи «Торино» — «Кротоне», «Беневенто» — «Верона», «Аталанта» — «Сампдория» и «Кьево» — «Сассуоло».