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    Все воскресные матчи чемпионата Италии по футболу отменены из-за смерти Астори

    Миланское дерби также отложено

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Все семь сегодняшних воскресных матчей 27-го тура итальянской Серии А отменены из-за смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний игрок утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине.

    Как передает Report со ссылкой на издание Football İtalia, ранее стало известно, что отменены матчи «Дженоа» — «Кальяри» и «Удинезе» — «Фиорентина». Остальные пять встреч, в том числе матч между «Миланом» и «Интером», также перенесены.

    Помимо трёх упомянутых выше матчей, сегодня должны были состояться встречи «Торино» — «Кротоне», «Беневенто» — «Верона», «Аталанта» — «Сампдория» и «Кьево» — «Сассуоло».

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