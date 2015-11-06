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    Все игры азербайджанской сборной будут транслироваться в прямом эфире

    Матчи можно будет посмотреть по каналу CBC Sport

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Все игры азербайджанской сборной в отборочном туре чемпионата Европы среди команд до 19 лет будут транслироваться в прямом эфире.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, игры будут транслироваться по каналу СВС Sport.

    Так как в последнем туре обе встречи начнутся в одно и то же время, матч с участием азербайджанской сборной будет транслироваться в прямом эфире, а другой - в записи. 

    10 ноября

    14:00. Турция – Босния и Герцеговина

    18:00. Украина – Азербайджан

    12 ноября

    14:00. Босния и Герцеговина – Украина

    18:00. Турция - Азербайджан

    15 ноября

    18:00. Украина – Турция

    18:00. Азербайджан – Босния и Герцеговина

    Отметим, что матч Украина – Турция пройдет на стадионе Dalğa Arena, а остальные матчи - на Баиловском стадионе. 

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