Вратарь "Карабаха": Это "Байер" - на него надо выходить и биться

Вратарь "Карабаха": Будем стараться победить и пройти дальше

"Байер 04" самый сложный из возможных соперников "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом вратарь "Карабаха" Андрей Лунев заявил "Матч ТВ".

"Считаю, что "Байер" — один из фаворитов турнира. Если бы попала условная "Славия", было бы проще. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет", - сказал Лунев.

Голкипер отметил, что "Байер", за который он играл в 2021-2023 гг., вызывает у него особенные чувства, поэтому у футболиста дополнительный стимул пройти дальше в Лиге Европы.

"С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой - у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они еще не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо. Это "Байер" - на него надо выходить и биться", - заявил Лунев.

Напомним, что первый матч между клубами состоится 7 марта в Баку, а ответная игра - через неделю в Германии.