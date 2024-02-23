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Назван соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы

Назван соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы Назван соперник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в Лиге Европы УЕФА в 1/8 финала.
Футбол
23 февраля 2024 г. 15:34
Назван соперник Карабаха в 1/8 финала Лиги Европы

Назван соперник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в Лиге Европы УЕФА в 1/8 финала.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с "Байером 04" (Германия).

Первый матч агдамский клуб проведет 7 марта дома, а ответный - 14 марта на выезде.

Лига Европы

1/8 финала

"Спарта" (Чехия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Марсель" (Франция) - "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Брайтон" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фрайбург" (Германия) - "Вест Хэм" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) - "Аталанта" (Италия)

"Милан" (Италия) - "Славия" (Чехия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Байер 04" (Германия)

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ"ın 1/8 final mərhələsindəki rəqibi bəlli olub

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