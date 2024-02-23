Назван соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы

Назван соперник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в Лиге Европы УЕФА в 1/8 финала.
Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с "Байером 04" (Германия).
Первый матч агдамский клуб проведет 7 марта дома, а ответный - 14 марта на выезде.
Лига Европы
1/8 финала
"Спарта" (Чехия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Марсель" (Франция) - "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Брайтон" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фрайбург" (Германия) - "Вест Хэм" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) - "Аталанта" (Италия)
"Милан" (Италия) - "Славия" (Чехия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Байер 04" (Германия)