 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во время игры в теннисбол Джавид Гусейнов получил тяжелую травму

    На ногу капитана Габалы наложили 6 швов
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Габалы" Роман Григорчук назвал причину не выхода на игровое поле капитана команды, отмечающего сегодня 30-летие Джавида Гусейнова на матче в XIX туре Премьер-лиги Азербайджана, на котором команда одержала в Гяндже победу над "Кяпязом" со счетом 1:0.

    Как сообщает западное бюро Report, украинский специалист заявил о получении Дж.Гусейновым серьезной травмы. 

    Он сказал, что на ногу опытного полузащитника наложили 6 швов: "С "Габалой" произошло все плохое, что может случиться. Когда-то я расскажу об этом. А сейчас речь идет о конкретном событии. Джавид получил травму два дня назад, когда мы играли в теннисбол. Ему на ногу наложили 6 швов. Это происходит крайне редко, однако Джавид получил травму именно сейчас, в столь трудный момент, когда он нам очень нужен".

    Григорчук заявил, что в отсутствие Гусейнова на выездном матче они одержали победу: "Я очень рад, что на матче, который прошел без него, нам удалось добиться очень важной победы. Желаю Джавиду скорейшего выздоровления и поздравляю с 30-летием. Я и моя команда гордимся этой победой. Так как, эта победа одержана не в столь хороший период. В первую очередь, важнее завоеванных 3 очков являются вера в себя, характер и умение собраться". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi