Во время игры в теннисбол Джавид Гусейнов получил тяжелую травму

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Габалы" Роман Григорчук назвал причину не выхода на игровое поле капитана команды, отмечающего сегодня 30-летие Джавида Гусейнова на матче в XIX туре Премьер-лиги Азербайджана, на котором команда одержала в Гяндже победу над "Кяпязом" со счетом 1:0.

Как сообщает западное бюро Report, украинский специалист заявил о получении Дж.Гусейновым серьезной травмы.

Он сказал, что на ногу опытного полузащитника наложили 6 швов: "С "Габалой" произошло все плохое, что может случиться. Когда-то я расскажу об этом. А сейчас речь идет о конкретном событии. Джавид получил травму два дня назад, когда мы играли в теннисбол. Ему на ногу наложили 6 швов. Это происходит крайне редко, однако Джавид получил травму именно сейчас, в столь трудный момент, когда он нам очень нужен".

Григорчук заявил, что в отсутствие Гусейнова на выездном матче они одержали победу: "Я очень рад, что на матче, который прошел без него, нам удалось добиться очень важной победы. Желаю Джавиду скорейшего выздоровления и поздравляю с 30-летием. Я и моя команда гордимся этой победой. Так как, эта победа одержана не в столь хороший период. В первую очередь, важнее завоеванных 3 очков являются вера в себя, характер и умение собраться".