Во сне умер 18-летний капитан футбольной команды

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 18-летний капитан английской юниорской команды "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс скончался во сне из-за остановки сердца.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.

"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал всё, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — поделился воспоминанием тренер Эванса.

Известно, что спортсмен умер у себя дома в городе Свадлинкоте. Причина его смерти не уточняется.

Как рассказали в клубе, незадолго до смерти Эванс перешёл в молодёжную команду "Мэнсфилд Таун". В ней выступают футболисты не старше 21 года.