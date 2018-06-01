 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во сне умер 18-летний капитан футбольной команды

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 18-летний капитан английской юниорской команды "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс скончался во сне из-за остановки сердца. 

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.

    "Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал всё, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — поделился воспоминанием тренер Эванса.

    Известно, что спортсмен умер у себя дома в городе Свадлинкоте. Причина его смерти не уточняется.

    Как рассказали в клубе, незадолго до смерти Эванс перешёл в молодёжную команду "Мэнсфилд Таун". В ней выступают футболисты не старше 21 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi