Внесена ясность в вопрос возобновления карьеры экс-футболиста сборной Азербайджана

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос возобновления карьеры экс-вратаря сборной Азербайджана Фархада Велиева.

По сообщению Report, этот шаг продиктован необходимостью. Велиев, начавший в прошлом месяце тренировать вратарей в “Сабаиле”, так прокомментировал свое решение: “В настоящее время в нашей команде два вратаря – Эмиль Балаев и Эльхан Ахмедов. Я пребываю в хорошей форме, так как только завершил свою карьеру. Поэтому наш главный тренер Афтандил Гаджиев посоветовал мне стать третьим вратарем. Меня можно считать играющим тренером. Маловероятно, что я выйду на поле. Только при необходимости я могу встать у ворот”.Напомним, что Фархад Велиев, выступавший в “Химике”, “Шахдаге”, “Вилэше”, “Нефтчи”, “Гянджлербирлийи”, “Интере” и “Карабахе”, в прошлом сезоне защищал ворота “Сумгайыта”.