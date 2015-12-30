Власти Швейцарии передали США первый пакет документов по делу о коррупции в ФИФА

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство юстиции и полиции Швейцарии (FOJ) передало властям США первый пакет документов по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе FOJ.

Доказательства по делу состоят из ряда банковских документов, которые будут использованы в ходе расследования уголовных дел против высокопоставленных чиновников организации. Отмечается, что банковские счета, которые якобы использовались в коррупционных схемах, связаны с предоставлением маркетинговых прав на футбольные турниры в Латинской Америке и США.