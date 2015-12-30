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    Власти Швейцарии передали США первый пакет документов по делу о коррупции в ФИФА

    Доказательства по делу состоят из ряда банковских документов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство юстиции и полиции Швейцарии (FOJ) передало властям США первый пакет документов по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе FOJ. 

    Доказательства по делу состоят из ряда банковских документов, которые будут использованы в ходе расследования уголовных дел против высокопоставленных чиновников организации. Отмечается, что банковские счета, которые якобы использовались в коррупционных схемах, связаны с предоставлением маркетинговых прав на футбольные турниры в Латинской Америке и США.

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