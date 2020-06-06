Вице-президент АФФА: Клубы попали в очень сложную ситуацию

"Это решение мы решили между собой как тренерский комитет. Клубы попали в очень сложную ситуацию. Я не могу сказать найдут они или нет выход из этого".

Об этом Report заявил вице-президент и председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, комментируя невозможность проведения тренировок клубами из-за запретов в выходные.

Представитель федерации отметил, что футболисты, тренеры и команды находятся сейчас в тяжелом положении. По словам Садыгова, трех недель мало для подготовки к чемпионату после долгого перерыва: "Мы знали это, принимая решение о начале Премьер-лиги. Если исключить субботы и воскресенья из трех недель, команды опять попадают в тяжелое положение. Однако будет ли это решение временным или постоянным я не знаю".

Отметим, что принято решение о восстановлении Премьер-лиги Азербайджана 21 июня. Игры XXI тура должны были быть проведены в воскресенье. 6-7 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе применены запреты, такие же запреты ожидаются 13-15 июня.