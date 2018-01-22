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    В Турции потерпел аварию автобус, перевозивший болельщиков "Бешикташа"

    Автобус перевернулся, пострадали водитель и 7 пассажиров

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Турции потерпел аварию автобус, перевозивший болельщиков "Бешикташа".

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, авария произошла во время возвращения фанатов с выездного матча клуба "Антальяспор" в XVIII туре Супер лиги.

    Автобус перевернулся на дороге Кютахья - Афьонкарахисар. В результате ДТП пострадали водитель и 7 пассажиров.

    Потерпевшие доставлены в больницу Кютахьи. Состояние двоих тяжелое.

    Отметим, что матч завершился победой "Бешикташа" со счетом 2:1. 

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