 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Триполи боевики открыли огонь по демонстрантам

    Сведений о пострадавших после инцидента пока не поступало

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Боевики одной из ливийских группировок в пятницу вечером в Триполи открыли огонь по демонстрантам, требующим выхода из столицы всех незаконных вооруженных формирований.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости активист и правозащитник Исам Таджури.

    По словам собеседника агентства, протестующих было несколько сотен человек.

    "Боевики открыли огонь из стрелкового оружия по демонстрантам на площади аш-Шухада в центре ливийской столицы, пытаясь разогнать их. Люди требовали объединения армии и изгнания незаконных вооруженных группировок из столицы", — сказал Таджури.

    Сведений о пострадавших после инцидента пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi