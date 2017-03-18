В Триполи боевики открыли огонь по демонстрантам

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Боевики одной из ливийских группировок в пятницу вечером в Триполи открыли огонь по демонстрантам, требующим выхода из столицы всех незаконных вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости активист и правозащитник Исам Таджури.

По словам собеседника агентства, протестующих было несколько сотен человек.

"Боевики открыли огонь из стрелкового оружия по демонстрантам на площади аш-Шухада в центре ливийской столицы, пытаясь разогнать их. Люди требовали объединения армии и изгнания незаконных вооруженных группировок из столицы", — сказал Таджури.

Сведений о пострадавших после инцидента пока не поступало.