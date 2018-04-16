В связи со 100-летним юбилеем АДР в Турции прошел межконсульский футбольный турнир

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Турции в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики был проведен межконсульский футбольный турнир.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Турции, на соревновании, организованном Генконсульством Азербайджана в Стамбуле при содействии Федерации, приняли участие команды Франции, Украины, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Голландии, России, Узбекистана, Катара, Генконсульства США в Стамбуле, а также Стамбульской мэрии, ФФТ, ООН, Красного креста и Тюркского совета.

Победителем турнира, проведенного сегодня на тренировочной базе турецкой сборной имени Хасана Догана, стал Кыргызстан, обыгравший Узбекистан со счетом 4:1. В борьбе за третье место Азербайджан обыграл Украину – 8:2.

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев поблагодарил руководство ФФТ за поддержку.