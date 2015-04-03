​В Ставрополе прошел футбольный турнир памяти Духина

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ С 24 по 31 марта в городе Ставрополе прошел XV футбольный турнир памяти героя России Владислава Духина.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, "в этом году исполняется 15 лет знаменитому бою "псковских" десантников в Аргунском ущелье и 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне".

В турнире участвовали 58 команд из Ставропольского края, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, впервые участниками состязаний стала команда из Азербайджана.