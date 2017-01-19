В Санкт-Петербурге прошла презентация логотипа ЕВРО-2020

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге прошла презентация логотипа чемпионата Европы 2020 года по футболу.

Как передает Report, на мероприятии присутствовали президент УЕФА Александр Чеферин и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

На церемонии также участвовали губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, легендарные советские футболисты, местные спортсмены и жители города.

Основную часть лого составляет мост.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет в 13-ти городах – Баку (Азербайджан), Санкт-Петербург (Россия), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Голландия), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия) и Глазго (Шотландия).