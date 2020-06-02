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В России болельщики будут приходить на матчи в масках и перчатках

В России болельщики будут приходить на матчи в масках и перчатках

Министр спорта России Олег Матыцин коснулся входа болельщиков на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, главным условием попадания на стадион для футбольных болельщиков станет медицинская маска и перчатки. 

Без этого, даже если есть билет на матч, могут не пустить. Такие предписания вводят в связи с эпидситуацией - случаи коронавируса снижаются, но до нуля или хотя бы до двухзначных цифр кривая по заражениям еще не дошла.

По словам Матыцина, по тем же причинам на стадионах нельзя будет ни есть, ни пить (ничего кроме воды).

Матчи XXIII тура будут сыграны с 19 по 21 июня.

Отметим, что прерванная 17 марта Российская Премьер-лига будет возобновлена 19 июня. 

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