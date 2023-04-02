В "Реале" разделились мнения по кандидатуре нового главного тренера

Президент "Реала" Флоринтино Перес считает Маурисио Почеттино идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.

Президент "Реала" Флоринтино Перес считает Маурисио Почеттино идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.

Как передает Report , об этом сообщает издание TyC Sports.

По данным его источника, в случае ухода нынешнего главного тренера "Реала" Карло Анчелотти президент мадридского клуба Перес хочет, чтобы команду возглавил Почеттино. Однако большая часть руководства клуба считает, что пост главного тренера "Реала" должен занять Рауль, который сейчас возглавляет молодёжный состав команды.

При этом отмечается, что последнее слово будет за Пересом.

50-летний Почеттино был уволен из "ПСЖ" летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы. Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить национальную команду Бразилии.