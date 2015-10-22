​В произошедшем до матча Лиги чемпионов инциденте погиб болельщик - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Перед матчем между командами "Манчестер Сити" (Англия) и "Севилья" (Испания) группы D Лиги чемпионов произошел инцидент со смертельным случаем. Как сообщает Report со ссылкой на издание The Telegraph, между болельщиками обеих команд возник конфликт.

Столкнувшиеся на севере Манчестера болельщики начали бросать друг в друга бутылки и стулья из расположенных поблизости ресторанов и кафе. В результате один из болельщиков скончался от полученных травм. Столкновение удалось остановить после вмешательства полиции.

Издание The Guardian сообщает о пяти арестованных.