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    ​В произошедшем до матча Лиги чемпионов инциденте погиб болельщик - ВИДЕО

    Издание The Guardian сообщает о пяти арестованных

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Перед матчем между командами "Манчестер Сити" (Англия) и "Севилья" (Испания) группы D Лиги чемпионов произошел инцидент со смертельным случаем. Как сообщает Report со ссылкой на издание The Telegraph, между болельщиками обеих команд возник конфликт.

    Столкнувшиеся на севере Манчестера болельщики начали бросать друг в друга бутылки и стулья из расположенных поблизости ресторанов и кафе. В результате один из болельщиков скончался от полученных травм. Столкновение удалось остановить после вмешательства полиции.

    Издание The Guardian сообщает о пяти арестованных.

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