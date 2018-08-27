В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован рекорд зрителей в сезоне 2018/2019

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу зарегистрирован рекорд зрителей в сезоне 2018/2019.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, в матче третьего тура между "Карабахом" и "Нефтчи" (1:1) зарегистрирован самый высокий показатель зрителей.

За игрой на "Азерсун Арена" следили 3000 человек. Рекорд в первых двух турах принадлежал встрече "Сабаиля" и "Карабаха" (0:2). Игру на "Баил Арена" просмотрели примерно в 3 раза меньше зрителей азербайджанского дерби – 1050 человек.

Отметим, что 11 игр трех прошедших туров просмотрели в целом 8700 зрителей. Больше половины из них - 4450 - пришлись на отчетную игру.