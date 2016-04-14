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    ​В правила игры в футбол внесены изменения

    Новые правила вступят в силу с сезона 2016/2017

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Международной совет футбольных ассоциаций (İFAB) обнародовал список изменений в правила игры в футбол.

    Как сообщает Report, новые правила будут действовать начиная с сезона 2016/2017.

    Практически в каждый из аспектов игры внесены незначительные изменения или уточнения. В частности:

    Правило 3. Игроки.

    * Судья матча может удалить игрока еще до начала матча (начиная с момента предматчевой инспекции поля). В случае если это происходит до подачи официальной заявки, то игрок не сможет принять участие в матче. Если это происходит после подачи официальной заявки, но до начала матча, то игрок должен быть заменен, а количество замен, доступных команде, при этом не уменьшается.

    Правило 11. Офсайд.

    * Положение рук игроков (включая голкиперов) не учитывается при определении офсайда.

    Правило 12. Нарушения.

    * Не всякое касание мяча рукой должно наказываться желтой карточкой. Только игра рукой, которая привела к остановке потенциально результативной атаки, должна быть наказана желтой карточкой.

    * Удар соперника в голову/лицо, сделанный не при ведении борьбы за мяч, наказывается прямой красной карточкой, кроме случаев, когда контакт был минимальным.

    * Оскорбления в адрес запасных, представителей команд и судейской бригады теперь наказываются прямым штрафным ударом.

    * Нарушения, сделанные за пределами поля в ходе игры, наказываются прямым штрафным ударом с лицевой линии. Если игрок допустил нарушение за лицевой линией своей штрафной площади, то судья должен назначить пенальти.

    * Неумышленные нарушения в штрафной, которые привели к лишению возможности забить гол, наказываются желтой карточкой, а не удалением.

    Правило 16. Удар от ворот.

    * Мяч должен быть неподвижен (текущие правила этого не требуют).

    * Игрок соперника, находящийся в штрафной площади при ударе от ворот, не может касаться мяча до того, как его коснется игрок команды, выбивающей мяч.

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