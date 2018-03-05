В матче голландского дивизиона произошла драка между болельщиками, футболистами и охраной

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов между "Гоу Эхед Иглс" и "Де Графсхап", закончившемся разгромной победой гостей – 4:0, на поле выбежали фанаты, что стало причиной настоящего побоища между болельщиками, игроками и стюардами.

Как сообщает Report, некоторые фанаты "Иглс" были разгневаны игрой своей команды и попытались донести это до игроков лично. Нарушителей порядка оперативно задержали.

Отметим, что после матча "Гоу Эхед Иглс" занимает 17-е место в турнирной таблице первого дивизиона, "Де Графсхап" расположился на шестой строчке.