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    В матче голландского дивизиона произошла драка между болельщиками, футболистами и охраной

    Нарушителей порядка оперативно задержали

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов между "Гоу Эхед Иглс" и "Де Графсхап", закончившемся разгромной победой гостей – 4:0, на поле выбежали фанаты, что стало причиной настоящего побоища между болельщиками, игроками и стюардами. 

    Как сообщает Report, некоторые фанаты "Иглс" были разгневаны игрой своей команды и попытались донести это до игроков лично. Нарушителей порядка оперативно задержали. 

    Отметим, что после матча "Гоу Эхед Иглс" занимает 17-е место в турнирной таблице первого дивизиона, "Де Графсхап" расположился на шестой строчке.

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