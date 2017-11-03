В клубе "Атлетико" между футболистом и руководством произошел очередной конфликт

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Произошел очередной конфликт, связанный с футболистом испанского "Атлетико" Янником Карраско.

Как сообщает Report со ссылкой на издание As, причиной стало то, что руководство клуба не разрешило продолжить лечение в домашних условиях бельгийскому полузащитнику, получившему травму левого колена.

24-летний игрок из-за травмы не смог выйти на поле в четырех последних играх. В последний раз он вышел на поле в матче III тура Лиги чемпионов против "Карабаха", проведенном 18 октября в Баку. Тогда главный тренер Диего Симеоне выразил свое недовольство футболистом, медленно покинувшим поле во время замены. Карраско были сделаны замечания. На этот раз от него потребовали лечить травму не в Бельгии, а на базе клуба. Полузащитник считает это предвзятым отношением к себе.

Отметим, что летом Янником Карраско интересовался английский клуб "Челси". Но учитывая, что в "Атлетико" введен запрет на трансфер нового игрока, бельгийскому футболисту не дали разрешения на переход. Испанская команда сыграла с "Карабахом" в Баку вничью со счётом 0:0, в Мадриде - 1:1.