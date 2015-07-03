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    ​В клуб "Трабзонспор" назначен новый главный тренер

    В течение 2-х лет возглавлять клуб будет Шота Арвеладзе

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В турецкий клуб "Trabzonspor" назначен новый главный тренер. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в ближайщее время клуб будет возглавлять Шота Арвеладзе. Грузинский специалист подписал с клубом контракт на 2 года. В новом клубе он будет получать 1.2 млн.евро в год.

    Отметим, что ранее Арвеладзе был главным тренером турецких клубов "Кайсериспор" ("Kayserispor") и "Касимпаша" ("Kasımpaşa").

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