​В клуб "Трабзонспор" назначен новый главный тренер

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В турецкий клуб "Trabzonspor" назначен новый главный тренер. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в ближайщее время клуб будет возглавлять Шота Арвеладзе. Грузинский специалист подписал с клубом контракт на 2 года. В новом клубе он будет получать 1.2 млн.евро в год.

Отметим, что ранее Арвеладзе был главным тренером турецких клубов "Кайсериспор" ("Kayserispor") и "Касимпаша" ("Kasımpaşa").