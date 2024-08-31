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"Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0 в чемпионате Испании

"Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0 в чемпионате Испании "Барселона" со счетом 7:0 обыграла "Вальядолид" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
31 августа 2024 г. 21:07
Барселона разгромила Вальядолид со счетом 7:0 в чемпионате Испании

"Барселона" со счетом 7:0 обыграла "Вальядолид" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В составе победителей хет-трик оформил Рафинья (20, 64, 72-я минуты), по одному разу отличились Роберт Левандовский (34), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (83) и Ферран Торрес (85).

"Барселона" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, являясь единственной командой, выигравшей все матчи текущего сезона испанского первенства. "Вальядолид" занимает 12-е место с четырьмя очками.

В следующем туре "Барселона" 15 сентября на выезде сыграет с "Жироной", "Вальядолид" в этот же день в гостях встретится с "Сельтой".

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