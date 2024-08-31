"Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0 в чемпионате Испании

"Барселона" со счетом 7:0 обыграла "Вальядолид" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 7:0 обыграла "Вальядолид" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В составе победителей хет-трик оформил Рафинья (20, 64, 72-я минуты), по одному разу отличились Роберт Левандовский (34), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (83) и Ферран Торрес (85).

"Барселона" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, являясь единственной командой, выигравшей все матчи текущего сезона испанского первенства. "Вальядолид" занимает 12-е место с четырьмя очками.

В следующем туре "Барселона" 15 сентября на выезде сыграет с "Жироной", "Вальядолид" в этот же день в гостях встретится с "Сельтой".