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    В клуб "Нефтчи" назначен новый руководитель пресс-службы

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Произошло новое назначение на должность руководителя пресс-службы ПФК "Нефтчи".

    Как сообщает Report, решением руководства клуба, на указанную должность назначен Рустам Аллахвердиев.

    Он приступит к исполнению своих обязанностей с 15 мая.

    Рустам Абульфат оглу Аллахвердиев 1987 г.р. окончил факультет журналистики и юридический факультет Бакинского государственного университета. К трудовой деятельности приступил с 2007 года. Работал корреспондентом в различных спортивных газетах, в 2011-2015 годах был пресс-секретарем клуба "Симург". До нового назначения занимал должность руководителя пресс-службы ООО "Сумгайытский технологический парк". 

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