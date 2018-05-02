В клуб "Нефтчи" назначен новый руководитель пресс-службы

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Произошло новое назначение на должность руководителя пресс-службы ПФК "Нефтчи".

Как сообщает Report, решением руководства клуба, на указанную должность назначен Рустам Аллахвердиев.

Он приступит к исполнению своих обязанностей с 15 мая.

Рустам Абульфат оглу Аллахвердиев 1987 г.р. окончил факультет журналистики и юридический факультет Бакинского государственного университета. К трудовой деятельности приступил с 2007 года. Работал корреспондентом в различных спортивных газетах, в 2011-2015 годах был пресс-секретарем клуба "Симург". До нового назначения занимал должность руководителя пресс-службы ООО "Сумгайытский технологический парк".