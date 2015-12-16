В Израиле задержан болельщик, пытавшийся пронести гранату на трибуны

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Болельщик израильской команды "Бейтар" был задержан во время матча с "Хапоэль" в рамках чемпионата страны.

Как сообщает Report, фанат команды-гостя был задержан при попытке пронести паралитическую гранату на трибуны хозяев поля.

Он был отправлен в изолятор стадиона.

Около стадиона возникла драка между болельщиками, в результате чего несколько человека серьезно пострадали. Израильские политики требуют ликвидации фан-клубов, называя их террористическими группировками.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.