 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Израиле задержан болельщик, пытавшийся пронести гранату на трибуны

    Около стадиона возникла драка

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Болельщик израильской команды "Бейтар" был задержан во время матча с "Хапоэль" в рамках чемпионата страны. 

    Как сообщает Report, фанат команды-гостя был задержан при попытке пронести паралитическую гранату на трибуны хозяев поля. 

    Он был отправлен в изолятор стадиона. 

    Около стадиона возникла драка между болельщиками, в результате чего несколько человека серьезно пострадали. Израильские политики требуют ликвидации фан-клубов, называя их террористическими группировками.

    Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi