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В Италии футбольный тренер ударил по лицу судью и ушел в отставку

В Италии футбольный тренер ударил по лицу судью и ушел в отставку В Италии футбольный тренер ударил судью по лицу, после чего оставил пост наставника команды.
Футбол
28 сентября 2021 г. 00:11
В Италии футбольный тренер ударил по лицу судью и ушел в отставку

В Италии футбольный тренер ударил судью по лицу, после чего оставил пост наставника команды.

Как передает Report, об этом сообщает Blitz Quotidiano.

В ходе матча седьмого дивизиона между командами "Оледжо-Кастелло" и "Карпиньяно" судья принял решение удалить тренера второй команды Джованни Алози с поля. Вместо того, чтобы удалиться, наставник футбольного клуба в ответ выскочил на поле и полез в драку.

В результате Алози ударил рефери кулаком по лицу, что вызвало бурную негативную реакцию болельщиков. Судья приостановил матч в тот момент, когда "Оледжо-Кастелло" выигрывали со счетом 2:0. Команда была признана победителем матча.

Как пишет Torino Repubblica, Алози принес извинения рефери и объявил о своей отставке. Экс-тренер признался, что "слетел с катушек" во время матча и очень сожалеет о случившемся.

"Мне стыдно за то, что я сделал, и если бы это было возможно, я бы вернулся в прошлое", - сказал он.

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