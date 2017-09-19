В Бразилии к концу года будет введена система видеоповторов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Администрация Конфедерации футбола Бразилии приняла решение ввести использование системы видеоповторов в заключительных турах национального чемпионата. Таким образом, технологии появятся уже в текущем календарном году.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

В настоящее время проходят тесты системы, ведётся теоретическая и практическая подготовка.

Глава бразильской Конфедерации футбола Марко Поло Дель Неро настаивает на скорейшем введении видеоповторов в матчах Серии А в связи с последними ошибками арбитров.