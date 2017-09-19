 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бразилии к концу года будет введена система видеоповторов

    В настоящее время проходят тесты системы

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Администрация Конфедерации футбола Бразилии приняла решение ввести использование системы видеоповторов в заключительных турах национального чемпионата. Таким образом, технологии появятся уже в текущем календарном году.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

    В настоящее время проходят тесты системы, ведётся теоретическая и практическая подготовка.

    Глава бразильской Конфедерации футбола Марко Поло Дель Неро настаивает на скорейшем введении видеоповторов в матчах Серии А в связи с последними ошибками арбитров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi