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    В Боснии и Герцеговине люди в масках напали на шотландских болельщиков

    В результате несколько фанатов были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня нападению местных фанатов подверглись болельщики шотландской команды "Абердин", которая будет гостем клуба "Широки Бриег" в Боснии и Герцеговине в рамках ответного матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, люди в масках напали на прогуливающуюся по городу Широки Бриег группу из 50-ти человек.

    В результате несколько шотландских фанатов получили увечью различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

    Отметим, что предстоящий сегодня матч "Широки Бриег" - "Абердин" начнется в 22:45 по бакинскому времени. Первый матч завершился ничьей - 1:1.

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