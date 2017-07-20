В Боснии и Герцеговине люди в масках напали на шотландских болельщиков

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня нападению местных фанатов подверглись болельщики шотландской команды "Абердин", которая будет гостем клуба "Широки Бриег" в Боснии и Герцеговине в рамках ответного матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, люди в масках напали на прогуливающуюся по городу Широки Бриег группу из 50-ти человек.

В результате несколько шотландских фанатов получили увечью различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Отметим, что предстоящий сегодня матч "Широки Бриег" - "Абердин" начнется в 22:45 по бакинскому времени. Первый матч завершился ничьей - 1:1.