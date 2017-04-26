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    В Боливии вратарь забил гол со своей половины поля - ВИДЕО

    Вратарь Матиус Дитуро сумел воспользоваться оплошностью команды противника

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В матче 12-го тура чемпионата Боливии между клубами «Боливар» и «Сан-Хосе» голкипер хозяев забил гол в пустые ворота со своей половины поля.

    Как передает Report, к 94-й минуте гости уступали со счётом 1:2 и заработали право исполнить штрафной удар.

    Голкипер «Сан-Хосе» Карлос Эммануэль Франко побежал в штрафную площадь соперника, но мяч после подачи прилетел прямо в руки вратарю «Боливара» Матиасу Дитуро, который быстро пробил по пустым воротам «Сан-Хосе» и забил удивительный гол.

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