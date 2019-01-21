В Боливии 4 футболиста погибли в автоаварии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Clarin, автобус упал с высоты 130 метров.

В результате аварии погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины "Сиклес Клуб Лавалье", четверо из них погибли, еще шестеро пострадали.