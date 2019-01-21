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    В Боливии 4 футболиста погибли в автоаварии

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Clarin, автобус упал с высоты 130 метров.

    В результате аварии погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

    По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины "Сиклес Клуб Лавалье", четверо из них погибли, еще шестеро пострадали.

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