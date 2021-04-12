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В Беларуси команда поехала работать в колхоз после серии матчей без побед

В Беларуси команда поехала работать в колхоз после серии матчей без побед Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал, как команда отправилась в колхоз после трех матчей, сыгранных вничью в начале нового сезона чемпионата Беларуси
Футбол
12 апреля 2021 г. 21:29
В Беларуси команда поехала работать в колхоз после серии матчей без побед

Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал, как команда отправилась в колхоз после трех матчей, сыгранных вничью в начале нового сезона чемпионата Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает By.tribuna.com.

"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был. Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз.

Никто из футболистов не был против, конечно. Это идея всего коллектива. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. Проводили ли что-то подобное раньше? Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Понравилась ли задумка? Нормально. Если выиграли, значит, все пошло на пользу" - цитирует сайт.

После победы "Руха" над "Ислочью" (1:0) журналист Николай Иванов сообщил, что перед матчем футболисты ездили в один из колхозов Пинского района. Три первых матча сезона "Рух" сыграл вничью.

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