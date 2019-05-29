В Баку приземлился крупнейший в мире авиалайнер с делегацией УЕФА на борту - ФОТО

В мире не так много аэропортов, способных принять самый большой пассажирский лайнер - Airbus A380. Сегодня этот пассажирский самолёт приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева и привёз на борту делегацию УЕФА для участия в финале Лиги Европы в Баку.

Как передаёт Report, об этом было написано на официальной странице Facebook Азербайджанских Авиалиний (AZAL).

Airbus А380 - двухпалубный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S. Крупнейший серийный авиалайнер в мире. Вместимость - 525 пассажиров в салоне трёх классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 км.

Ранее критики утверждали, что из-за своего веса A380 может повредить рулёжные дорожки аэропорта. Однако давление, которое оказывают колёса лайнера на поверхность, меньше, чем у Boeing 747 или Boeing 777, поскольку у A380 22 колеса, что на 4 больше, чем у 747-го, и на восемь больше, чем у 777-го.

Исходя из размаха крыла A380, Федеральная администрация по авиации США изначально классифицировала его как самолёт Группы VI, для которой требуется взлётно-посадочная полоса шириной 60 метров и рулёжные дорожки шириной 30 метров, против 45 и 23 у Группы V, к которой относится Boeing 747. В июле 2007 года ФАА и Европейское Агентство Безопасности Авиации (EASA) согласились разрешить A380 использовать взлётно-посадочные полосы шириной 45 метров без ограничений.

Отметим, что встреча между "Челси" и "Арсеналом" на Бакинском Олимпийском стадионе состоится сегодня в 23:00 по местному времени.