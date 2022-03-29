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В Азербайджане устраняются ограничения для журналистов и болельщиков

В Азербайджане устраняются ограничения для журналистов и болельщиков В Азербайджане вновь разрешать 100-процентную заполняемость трибун болельщиками во время футбольных игр.
Футбол
29 марта 2022 г. 14:41
В Азербайджане устраняются ограничения для журналистов и болельщиков

В Азербайджане вновь разрешать 100-процентную заполняемость трибун болельщиками во время футбольных игр.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), изменение в связи с лимитом на присутствие болельщиков вступит в силу с завтрашнего дня.

30 марта и 1 апреля на игры XIX тура I Дивизиона, а 2-3 апреля – на игры XXI тура Премьер-лиги болельщики будут допускаться в соответствии с вместимостью стадиона.

В то же время для деятельности журналистов возобновиться работа микс-зон. Если микс-зона будет находиться в закрытом посещении, необходимо использование защитной маски.

Решение ПФЛ принято с учетом последнего решения оперативного штаба при Кабинете министров об очередном этапе мер по послаблению особого карантинного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda azarkeşlər və jurnalistlər üçün məhdudiyyətlər götürülüb

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