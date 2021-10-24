В ANOC обеспокоены желанием ФИФА проводить ЧМ каждые два года

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) выразила обеспокоенность по поводу возможных изменений сроков проведения чемпионата мира по футболу.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) выразила обеспокоенность по поводу возможных изменений сроков проведения чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на Insidethegames.

Исполняющий обязанности президента ANOC Робин Митчелл отметил, что национальные олимпийские комитеты обеспокоены данными планами, так как это скажется на национальных федерациях. Митчелл подчеркнул, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года затронет Континентальные игры, потенциально повлияет на гендерное равенство и здоровье игроков.

В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. В настоящее время чемпионаты мира проводятся каждые четыре года.